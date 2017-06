Nächster Schritt Richtung WM-Qualifikation: Die deutsche Nationalmannschaft steht am Samstag gegen San Marino (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) vor einer Pflichtaufgabe.

Vor der Partie in Nürnberg sprechen Bundestrainer Joachim Löw und Mittelfeldspieler Sebastian Rudy auf der Pressekonferenz.

+++ Löw über die Stimmung +++

"Die Stimmung in der neu zusammengestellten Mannschaft ist sehr gut. Man sieht, dass die Spieler viel Lust und Freude mitbringen. Die Vorfreude auf das Turnier ist schon zu merken. Ich habe mit einigen gesprochen und sie brennen auf den Confed Cup und die Nationalmannschaft."

In Dänemark habe sein Team ein gutes Spiel gemacht. "Beim Confed Cup kommt etwas anderes auf uns zu. Da müssen wir schon noch an einigen Dingen arbeiten, vor allem in der defensiven Organisation. Gegen San Marino müssen wir an den Laufwegen arbeiten, San Marino wird das eigene Tor verteidigen. Da lautet das Thema Offensive, wir müssen Torchancen herausspielen und Tore erzielen. Ab nächster Woche müssen wir uns auf etwas anderes konzentrieren."

+++ Ziele beim Confed Cup und gegen San Marino +++

"Wir wollen alles geben, wir wollen vorne mitspielen", erklärt Rudy zu den Zielen beim Confed Cup.

Zum kommenden Gegner San Marino meint der 27-Jährige: "Sie werden sehr defensiv spielen. Wir müssen den Ball schnell laufen lassen und hinter die Kette kommen, um zu vielen Torchancen zu kommen. Vorher werden wir San Marino analysieren."

Die vielen leeren Plätze in Nürnberg würden Rudy nicht stören, im Gegenteil: "Da muss ich auch an uns appellieren. Wir haben die Chance, die Zuschauer zu begeistern. Es ist eine Anfeuerung an uns, alles zu geben."

+++ Rudy über Tedesco +++

Zunächst freut sich Rudy, den Confed Cup in Russland zu spielen. "Wir wollen zeigen, dass Fußball vergnügen kann."

Zum bei S04 gehandelten Tedesco sagt Rudy: "Ich habe ihn in Aue verfolgt, er macht einen sehr guten Job. Ich habe nur gutes über ihn gehört."

+++ Rudy über den Hoffenheim-Block +++

Vier Spieler der TSG sind beim DFB-Team dabei, die meisten aller Teams.

"Jeder hat es verdient, hier dabei zu sein. Wir treten mit Spielfreude auf und zeigen, dass wir zurecht Vierter geworden sind. Es freut mich, dass Hoffenheim den Vertrag mit Nagelsmann verlängert hat. Er ist ein sehr guter Trainer. Es kommt nicht aufs Alter an, sondern auf sein Können."

+++ Rudy über sein Standing +++

Nach dem Wechsel zu Bayern rechnet Rudy mit einem höheren Standing im DFB-Team.

"Ich habe nie den Kopf hängen gelassen. Durch die Saison und den Wechsel habe ich auch gezeigt, was ich leisten kann, um die Ziele mit Bayern zu erreichen."

+++ Rudy über Dänemark-Partie +++

"Wir haben gegen Dänemark ein gutes Spiel gemacht, jetzt wollen wir uns noch mehr Torchancen herausspielen."

+++ Rudy über die Stimmung +++

"Wir wachsen von Tag zu Tag mehr zusammen. Es wird gelacht und ein bisschen Spaß gemacht. Alles läuft nach Plan. Die Automatismen beim Training greifen immer mehr, jetzt wollen wir die Abläufe im Spiel verbessern."

+++ Draxler angeschlagen +++

Julian Draxler musste am Donnerstag angeschalgen pausieren. Der Kapitän beim Confed Cup trainierte hingegen individuell im Hotel. Draxler plagt eine leichte Kapselreizung im linken Knie.

