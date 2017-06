Nach dem jüngsten Rückschlag in der Qualifikation für die WM 2018 hat Südkoreas Fußball-Verband KFA am Donnerstag seinen deutschen Nationaltrainer Uli Stielike entlassen. Der 62-Jährige war bei den Asiaten seit 2014 im Amt. Südkorea hatte am vergangenen Dienstag das Quali-Spiel beim kommenden WM-Gastgeber Katar 2:3 verloren und muss damit um das schon sicher geglaubte WM-Ticket für Russland zittern.

Nach der dritten Niederlage im achten Spiel liegt Südkorea zwar noch auf dem zweiten Platz der Gruppe A hinter den bereits qualifizierten Iranern, allerdings schrumpfte der Vorsprung der Taegeuk Warriors auf Usbekistan auf dem Play-off-Rang auf einen Punkt. Südkorea hatte bereits zuvor gegen China und den Iran verloren.

Nach der ersten Pleite in Katar seit 32 Jahren hatte der Verband ganz offen von einer "großen Krise" gesprochen. Stielike selbst übernahm nach der Partie die "volle Verantwortung". "Ich war derjenige, der die taktischen Entscheidungen getroffen hat", sagte der Europameister von 1980, der als Spieler mit Borussia Mönchengladbach und Real Madrid jeweils dreimal Meister geworden war.