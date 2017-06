Tor von der Mittellinie: Schweden schlägt Frankreich in WM-Quali

Ola Toivonen zieht von der Mittellinie ab - und trifft zum 2:1

Ein Traumtor in der Nachspielzeit beschert Schweden einen überraschenden Erfolg in der WM-Quali gegen Frankreich - und damit Rang eins in der Tabelle.