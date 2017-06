EM-Achtelfinalist Nordirland bleibt in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland erster Verfolger der deutschen Nationalmannschaft.

Das Team von Trainer Michael O'Neill siegte in Aserbaidschan 1:0 (0:0) und liegt in der Gruppe C zunächst zwei Punkte hinter Weltmeister Deutschland. Stuart Dallas (90.+2) erzielte in Baku das Tor des Tages. (Spielplan und Ergebnisse)

Am Samstagabend (20.45 Uhr) spielt die DFB-Elf gegen Fußball-Zwerg San Marino und würde den Vorsprung auf Nordirland mit einem Sieg wieder auf fünf Zähler ausbauen. Norwegen empfängt zeitgleich die Auswahl Tschechiens in Oslo (Die Tabelle der Gruppe C)