Robert Lewandowski hat die polnische Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien praktisch im Alleingang zum Sieg geschossen.

Der Stürmerstar des FC Bayern erzielte beim 3:1-Sieg alle drei Tore und baute damit eine beeindruckende Serie aus. In den letzten 11 Qualifikationsspielen traf Lewandowski je mindestens einmal. Vielleicht noch beeindruckender: In seinen letzten sechs Länderspielen bringt es der Angreifer auf elf Tore.

Lewandowski traf in 29. und 62. Spielminute per Strafstoß und netzte auch in der 57. ein. In der Tabelle der Gruppe E liegt Polen nach sechs Spielen mit 16 Punkten an der Spitze. Schon zuvor hatte der Dritte Dänemark gegen Kasachstan 3:1 gewonnen. Montenegro setzte sich als Zweit-Platzierter gegen Armenien durch (4:1).

In der Battle of Britian hatte England einen Punkt gegen Schottland gerettet. In einer turbulenten Schlussphase kamen die Three Lions nach zwei späten Gegentoren noch zu einem 2:2-Unentschieden.