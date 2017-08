Mit den vier Bundesliga-Spielern Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Thomas Delaney (SV Werder Bremen), Yussuf Poulsen (RB Leipzig) und Viktor Fischer (FSV Mainz 05) geht die dänische Fußball-Nationalmannschaft in die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Polen (1. September) und in Armenien (4. September).

Auch der von Mainz an Huddersfield Town ausgeliehene Torwart Jonas Lössl wurde von Trainer Åge Hareide in den 23-Mann-Kader berufen. Weiter auf sein Comeback in der Nationalmannschaft warten muss dagegen der ehemalige Wolfsburger Nicklas Bendtner, der inzwischen bei Rosenborg Trondheim spielt und entgegen der Erwartungen nicht nominiert wurde.

Dänemark liegt aktuell mit zehn Punkten aus sechs Spielen auf Platz drei der Qualifikationsgruppe E.