Syrien darf dank eines Last-Minute-Treffers weiter auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2018 in Russland hoffen. Die Syrer kamen in der Nachspielzeit zu einem 2:2 (1:1) beim bereits für die WM qualifizierten Iran.

Das von Bürgerkrieg gebeutelte Land wurde dank eines späten Ausgleichs von Omar Al Soma (90.+3) noch Dritter und gehen in eine weitere Playoff-Runde. Irans Sardar Azmound (45./64.) hatte die Partie zwischenzeitlich gedreht, nachdem Mohamad Tamer Haj (13.) die Syrer, die ihre Heimspiele in Malaysia austragen mussten, zunächst in Führung gebracht hatte.

Die südkoreanische Nationalmannschaft hat sich derweil als siebtes Team für das Turnier qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Shin Tae-Yong erreichte in Taschkent gegen Usbekistan ein 0:0 und schloss Gruppe A der Asien-Ausscheidung damit als Gruppenzweiter hinter Iranern.

Ihren Startplatz sicher hatten bereits WM-Gastgeber Russland, Rekord-Weltmeister Brasilien, der Iran, Japan sowie Belgien und Mexiko. Für die südkoreanische Auswahl, die bis Juni vom deutschen Trainer Ulli Stielike trainiert worden war, ist es die zehnte Endrundenteilnahme.

Australien ist in Gruppe B nach einem 2:1 (0:0) gegen Thailand, bei dem Hertha-Profi Mathew Leckie (86.) den Siegtreffer erzielte, noch vom Ergebnis der Partie zwischen Saudi-Arabien und Gruppensieger Japan (19.30 Uhr) abhängig. Das Königreich müsste gewinnen, um noch an den Australiern vorbeiziehen zu können.

Der Ausrichter der WM 2022 Katar unterlag China vor heimischer Kulisse 1:2 (0:0), beide Teams waren schon vorzeitig ausgeschieden. Der Irak besiegte in Gruppe A die Vereinigten Arabischen Emirate mit 1:0 (1:0). Beide hatten keine Chance mehr auf die Qualifikation.