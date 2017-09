Eine Vorrundengruppe mit Deutschland, Italien und Spanien bei einer Weltmeisterschaft war bisher unvorstellbar.

Doch schon bei der WM im kommenden Jahr in Russland könnte der deutschen Nationalmannschaft ein solches Horror-Szenario drohen.

Wie die britische Sun berichtet, traf die FIFA bei einem Verbandsmeeting am vergangenen Donnerstag die Entscheidung, den Auslosungsmodus grundlegend zu reformieren.

Anders als bisher soll demnach die Zuordnung der teilnehmenden Teams in die verschiedenen Auslosungstöpfe ausschließlich nach der Weltranglistenposition erfolgen.

Neuordnung der Töpfe

Bisher setzte sich lediglich Topf 1 aus den besten sieben Mannschaften der Weltrangliste zusammen. In den Töpfen zwei bis vier wurden die weiteren Teams eingeordnet – allerdings geordnet nach geographischen Gesichtspunkten.

So wurden bei der Auslosung zur WM 2014 alle anderen europäischen Mannschaften Topf vier zugeordnet, Topf zwei setzte sich aus Teams aus Afrika und Südamerika zusammen. Topf 3 enthielt die WM-Teilnehmer aus Asien, Ozeanien und Mittelamerika.

Dass die Reform die Wahrscheinlichkeit weiterer Kracherpartien bereits in der Vorrunde erhöhen wurde, verdeutlicht ein Blick auf den aktuellen Stand der Weltrangliste (17. September).

In dieser belegt Deutschland die Spitzenposition gefolgt von Brasilien und Portugal. Frankreich rangiert erst auf Platz acht, noch drei weitere Plätze dahinter reiht sich Spanien ein. Italien, Champion von 2006, belegt im aktuellen Ranking sogar nur Platz 17.

Diverse Kracherpartien möglich

Folgerichtig würden sich das Team von Coach Joachim Löw und Frankreich in Topf eins wiederfinden. Spanien blieb dann nur Topf 2, Italien sogar nur der dritte Pot.

Damit wäre eine absolute Hammergruppe der drei letzten Titelträger Deutschland, Spanien und Italien also theoretisch möglich.

Allerdings muss für das Zustandekommen der Konstellation bedacht werden, dass sich für diesen Fall der Fälle auch faktisch alle Top-Teams der Weltrangliste für die WM in Russland qualifizieren müssten.

Sollte zum Beispiel das aktuell noch vom Qualifikations-Aus bedrohte Argentinien (aktuell Vierter der Welt) die Teilnahme verpassen, würde das neuntplatzierte Chile in Topf 1 nachrücken, was zur Folge hätte, dass auch Italien in Pot 2 hochrutscht.