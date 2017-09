Philippe Coutinho trifft für Brasilien in WM-Quali und weint

Philippe Coutinho trifft für Brasilien in WM-Quali und weint Coutinho trifft und weint / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Philippe Coutinho konnte seine Tränen nicht unterdrücken © Getty Images

Philippe Coutinho trifft in der WM-Qualifikation für Brasilien und bricht in Tränen aus. Neymar spricht seinem Teamkollegen "in einer schwierigen Zeit" Mut zu.