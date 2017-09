Schmähgesänge gegen ihn ist Leipzigs Stürmer Timo Werner seit seiner Flugeinlage im Dezember 2016 gewohnt. Doch beim WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen in Stuttgart bot sich dem 21-Jährigen ein anderes Bild: Der verlorene Sohn wurde mit offenen Armen empfangen.

Die deutschen Fans feierten den 21-Jährigen, der in der Jugend der Schwaben ausgebildet wurde und 14 Jahre lang das Stuttgarter Trikot trug, mit Sprechchören.

Für ein Tackling am eigenen Sechzehner in der 16. Minute erhielt Werner einen ersten Sonderapplaus und wurde im Anschluss mit "Timo Werner"-Sprechchören besungen. Kurz danach glänzte er beim Tor von Julian Draxler, an dessen Entstehung er mitbeteiligt war.

Werner legt per Kopf nach

Der Höhepunkt folgte schließlich in der 21. Minute, als Werner nach Zuspiel von Toni Kroos nur noch einschieben musste.

Aber die Werner-Show sollte noch lange nicht vorbei sein: Fünf Minuten vor der Halbzeit erzielte der Stürmer per Kopf nach Flanke von Kapitän Thomas Müller in seinem erst achten Länderspiel bereits sein sechstes Tor - die Werner-Sprechchöre hallten nach diesem Doppelpack umso lauter durchs Stadion.

Der Appell von Bundestrainer Joachim Löw, der die Pöbeleien gegen seinen formstärksten Stürmer nach dem Spiel in Prag als "oberpeinlich" bezeichnet hatte, scheint endlich angekommen zu sein.

Werner selbst hatte sich zu seiner Rückkehr nach Stuttgart sehr positiv geäußert: "Ich freue mich, wieder in Stuttgart spielen zu dürfen. Es hat lange gedauert, ein ganzes Jahr. Ich hatte eine schöne Zeit beim VfB. Selbst wenn da irgendwelche Pfiffe kommen, ist mir das dann egal."