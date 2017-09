In der WM-Qualifikation könnten an diesem Wochenende schon die ersten Entscheidungen fallen: Wer qualifiziert sich vorzeitig für das Turnier in Russland? Wer darf noch hoffen? Wer ist endgültig raus?

Am Samstag kommt es am 7. Spieltag der Gruppe G zum Spitzenspiel zwischen Spanien und Italien (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Beide Nationen liegen mit 16 Punkten an der Spitze ihrer Gruppe. Der Sieger des Spiels hat die Qualifikation so gut wie sicher. Im Oktober vergangenen Jahres hatten sich die Mannschaften 1:1 in Turin getrennt.

Italien muss dabei auf Verteidiger Giorgio Chiellini verzichten. Das 33 Jahre alte Urgestein von Juventus Turin zog sich am Freitag im Training eine Verletzung am Wadenmuskel zu und fällt für das Spiel in Madrid sowie das Heimspiel gegen Israel am Dienstag aus.

Unbedingt gewinnen müssen dagegen die Österreicher bei ihrem Gastspiel in Wales (Samstag, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Aktuell liegen David Alaba und Co. mit acht Punkten auf Rang vier ihrer Gruppe, punktgleich mit Wales. Zu den beiden Gruppenersten Serbien und Irland fehlen vier Punkte. Bei einer Niederlage dürfte die Qualifikation für Österreich gelaufen sein.

Auch alle weiteren Qualifikationsspiele vom Wochenende gibt es im LIVETICKER auf SPORT1.de.