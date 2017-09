Dänemark darf dank Dreifachtorschütze Thomas Delaney weiter auf die direkte Qualifikation zur Fußball-WM 2018 hoffen.

Drei Tage nach dem 4:0 gegen Polen lösten die Dänen die Pflichtaufgabe in Armenien und rückten durch ein 4:1 (2:1) vorerst an die Tabellenspitze der Gruppe E.

Der Bremer Delaney (16./82./90.+3) sowie Topstar Christian Eriksen von Tottenham Hotspur (29.) drehten das Spiel, nachdem Armenien in der Hauptstadt Jerewan durch Ruslan Korjan (6.) in Führung gegangen war.

Die Polen, die wie Dänemark 16 Punkte haben, können am Abend schon mit einem Remis gegen Kasachstan ebenso wieder vorbeiziehen wie Montenegro (13) mit einem Sieg über Rumänien.

Aserbaidschan feiert Pflichtsieg

In der Gruppe C fuhr Deutschlands letzter Gruppengegner Aserbaidschan gegen Fußball-Zwerg San Marino derweil den erwarteten Sieg ein.

Die Mannschaft von Nationaltrainer Robert Prosinecki gewann in Baku 5:1 (2:0) und verbesserte sich mit zehn Punkten vorerst auf Platz drei (SERVICE: Die Tabelle der Gruppe C).

Sollte Nordirland am Abend gegen Tschechien (20.45 Uhr) allerdings punkten, ist für Aserbaidschan der Playoff-Platz zwei auch rechnerisch außer Reichweite.

Für Aserbaidschan, das zum Abschluss der Qualifikationsphase für die Endrunde in Russland im kommenden Jahr am 8. Oktober in Kaiserslautern gastiert, trafen Afran Ismailow (20., 57.), Aras Abdullajew (25.), Michele Cevoli (71., Eigentor)und Rashad Sadygow (81.). Mirko Palazzi (74.) erzielte das erste Länderspieltor für San Marino seit Oktober 2016.