Aufatmen in Argentinien! Das Team um Superstar Lionel Messi hat sich auf den letzten Drücker für die WM 2018 in Russland qualifiziert. Ein bärenstarker Lionel Messi, der alle drei Tore (12., 20., 62. Minute) beim 3:1 (2:1)-Sieg in Ecuador selbst erzielte, reichte dem Vize-Weltmeister.

Doch bevor der Barca-Star mit einem Dreierpack die Weichen Richtung Russland stellte, bekam das Team von Trainer Jorge Sampaoli, das nur als Tabellensechster in den finalen Spieltag gegangen war, eine kalte Dusche verpasst.

Früher Schock für Argentinien

Romario Ibarra brachte die Hausherren nach nur 38 Sekunden in Führung. (WM-Quali: Die Tabelle von Südamerika)

Elf Minuten später glich Messi aus und wiederum neun Minuten später erzielte der Star des FC Barcelona die Führung. In der 62. Minute stellte Messi dann den Endstand her. Argentinien (28 Punkte) belegt in der Südamerika-Qualifikation am Ende mit 28 Punkten Rang drei hinter Brasilien (41 Punkte) und Uruguay (31 Punkte).

Ein Aus wäre für die Fußballnation ein historisches Debakel gewesen: Zuletzt verpasste der zweimalige Weltmeister vor 47 Jahren eine WM (1970 in Mexiko).

Kolumbien und Uruguay dabei

Auch Kolumbien und Uruguay buchten ihre WM-Tickets, während Chile trauert. Den Kolumbianern reichte ein 1:1 (0:0) in Peru für Platz vier in der Gruppe (27 Punkte), während Uruguay daheim gegen Bolivien mit einem 4:2 (2:1) die WM-Teilnahme als Gruppenzweiter mit 31 Zählern sicherte.

FC-Bayern-Star James Rodriguez brachte Kolumbien in der 56. Minute in Front, Ex-Bundesligaspieler Paolo Guerrero (FC Bayern München, Hamburger SV) glich in der 76. Minute aus.

Nach einem frühen 0:1-Rückstand drehten Martin Caceres (40.), Edinson Cavani (42.) und Luis Suarez (60., 76.) das Spiel für Uruguay. Diego Godin stellte mit einem Eigentor (79.) den Endstand her.

Peru muss als Gruppenfünfter mit 26 Punkten in die Playoffs und trifft dort auf Neuseeland.

Chiles WM-Traum platzt, Ärger um Aranguiz

Nicht zur WM fährt Chile. Das Heimatland von Bayern-Star Arturo Vidal, der beim "Finalissimo" der Eliminatorias gelbgesperrt in München bleiben musste, verpasste durch ein 0:3 (0:0) gegen die bereits qualifizierten Brasilianer das Ticket für Russland. Paulinho (55.) und Doppelpacker Gabriel Jesus (57./90.) ließen die WM-Träume Chiles platzen.

Nach den Copa-America-Triumphen 2015 und 2016 sowie der Confed-Cup-Niederlage vor wenigen Wochen gegen Deutschland bei der WM-Generalprobe in Russland endete für Chiles "goldene Generation" damit die wohl erfolgreichste Epoche der Verbandsgeschichte.

Vidal hatte schon vor Wochen als Erster sein baldiges Ende der Länderspielkarriere angekündigt. Leverkusens Charles Aranguiz lief elf Tage nach seinem Muskelfaserriss im Ligaspiel gegen Schalke 04 eine Halbzeit lang auf - aber das wohl gegen den ausdrücklichen Willen der Werkself. Es droht ein Nachspiel.

Paraguay vergab seine letzte Quali-Chance durch eine 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Schlusslicht Venezuela. Yangel Herrera von New York City erzielte das Tor des Tages. Paraguay beendet als Siebter mit 24 Punkten die WM-Quali, Venezuela ist Zehnter und Gruppenletzter (12 Punkte)