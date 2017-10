Mit Gastgeber Russland und Belgien stehen erst zwei Teilnehmer aus Europa an der Weltmeisterschaft 2018 fest.

Diese Zahl kann sich in den kommenden Tagen weiter erhöhen. Von Donnerstag bis Samstag findet der 9. und damit vorletzte Spieltag der europäischen WM-Qualifikation statt (DATENCENTER: Ergebnisse/Spielplan).

SPORT1 zeigt, wer bereits heute das Ticket nach Russland fest buchen kann:

Gruppe C: Deutschland (24 Punkte) reicht beim Tabellenzweiten Nordirland (19) in Belfast bereits ein Unentschieden. Doch auch bei einer Niederlage liegt das Team von Bundestrainer Joachim Löw weiter auf WM-Kurs. Zum letzten Gruppenspiel erwartet Deutschland am Sonntag Aserbaidschan. Dort sollte dann der noch benötigte Punkt endgültig geholt werden.

Gruppe E: Polen (19) steht gegen Armenien vor einer scheinbar leichten Aufgabe. Ein Sieg - und ein Remis im Verfolgerduell zwischen Montenegro und Dänemark (beide 16) - und Robert Lewandowski & Co. können vorzeitig feiern.

Gruppe F: England (20) kann mit einem Heimsieg gegen Slowenien (14) das WM-Ticket lösen. Auf einen Ausrutscher der bisher in der Qualifikation stark auftretenden "Three Lions" hoffen dagegen die Verfolger Slowakei (15) und Schottland (14). Diese treffen in Glasgow im direkten Duell aufeinander und kämpfen auch um wichtige Punkte für die Qualifikation zu den Playoff-Spielen der acht besten Gruppenzweiten.