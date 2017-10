Verletzung gegen BVB: Real-Star Gareth Bale fehlt Wales in WM-Quali

Anzeige

Verletzung gegen BVB: Real-Star Gareth Bale fehlt Wales in WM-Quali Wales muss auf Bale verzichten / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Gareth Bale fehlt Wales wegen einer Verletzung aus der Champions League gegen den BVB © Getty Images

Gareth Bale fehlt Wales in zwei wichtigen Partien in der WM-Qualifikation. Der Flügelflitzer laboriert an einer Verletzung aus der Champions League gegen Dortmund.