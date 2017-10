Die deutsche Nationalmannschaft muss in ihrem abschließenden WM-Qualifikationsspiel in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan am Sonntagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) auf Julian Draxler verzichten. Der Weltmeister fällt wegen eines grippalen Infekts aus, wie der DFB wenige Stunden vor dem Spiel mitteilte.

Vor Draxler hatte bereits Weltmeister Toni Kroos (Rippenbeschwerden) absagen müssen. Bundestrainer Joachim Löw stehen damit noch 21 Spieler zur Verfügung. Im zehnten Quali-Spiel strebt er den zehnten Sieg und damit einen Rekord an.