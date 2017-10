Die Slowakei hat als schlechtester Gruppenzweiter der europäischen Qualifikation die Playoffs für die Fußball-WM 2018 verpasst.

Das steht nach Abschluss der Gruppenphase fest. Die Playoffs (9. bis 14. November) werden am 17. Oktober in Zürich ausgelost, die Gewinner der vier Duelle fahren zur Endrunde in Russland.

Welche vier Teams bei der Auslosung gesetzt sind, entscheidet sich erst mit der Veröffentlichung der neuen Weltrangliste am 16. Oktober.

Im Lostopf sind die Schweiz, Italien, Dänemark, Kroatien, Schweden, Nordirland, Griechenland und Irland.

Die Rangliste der Gruppenzweiten:

1. SCHWEIZ 21 Punkte, 18:7 Tore

2. ITALIEN 17 Punkte, 12:8 Tore

3. DÄNEMARK 14 Punkte, 13:6 Tore

4. KROATIEN 14 Punkte, 8:4 Tore

5. SCHWEDEN 13 Punkte, 18:9 Tore

6. NORDIRLAND 13 Punkte, 10:6 Tore

7. GRIECHENLAND 13 Punkte, 9:5 Tore

8. IRLAND 13 Punkte, 7:5 Tore

9. Slowakei 12 Punkte, 11:6 Tore