Ägypten hat sich zum dritten Mal für eine WM qualifiziert.

Das Team des argentinischen Trainers Hector Cuper gewann am vorletzten Spieltag der Gruppe E gegen Schlusslicht Kongo 2:1 (0:0) und sicherte sich vorzeitig Rang eins. Der siebenmalige Afrikameister hat bislang nur an den Endrunden 1934 und 1990 teilgenommen, die beide in Italien stattfanden.

Mohamed Salah vom FC Liverpool, der schon das 1:0 (63.) erzielt hatte, sicherte mit einem Elfmetertreffer in der Nachspielzeit (90.+5) den Sieg in Borg El Arab. Arnold Bouka Moutou hatte für Kongo in der 87. Minute ausgeglichen.

Ägyptens Verfolger Ghana hatte am Samstag durch ein 0:0 gegen Uganda seine letzte Chance auf eine WM-Teilnahme verspielt. Allerdings legte der Verband anschließend bei der FIFA Protest ein, da den Black Stars in der Nachspielzeit ein reguläres Tor wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt worden war. Der ghanaische Verband GFA fordert nun ein Wiederholungsspiel.

Afrika hat fünf feste Startplätze bei der WM 2018 in Russland. Vor Ägypten hatte bereits Nigeria mit Trainer Gernot Rohr das Ticket gelöst.