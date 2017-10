Weltmeister Deutschland will im vorletzten Qualifikationsspiel das Ticket für die WM 2018 in Russland sichern.

Ein Unentschieden reicht der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Nordirland am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) für die Teilnahme an der Endrunde.

Letzter Schritt praktisch Formsache

Nach acht Siegen in den ersten acht Spielen führt das DFB-Team die Tabelle der Gruppe C vor den abschließenden beiden Partien mit fünf Punkten Vorsprung vor den Nordiren an.

Er freue sich auf eine "interessante" Begegnung im Windsor Park, sagte Löw und betonte: "Wir werden kein Spiel herschenken."

Sollte am Donnerstag die vorzeitige Quali nicht gelingen, hat die DFB-Auswahl am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan die Chance, alles klar zu machen.

Neuer und Werner fehlen

Bundestrainer Löw geht allerdings nicht frei von Personalsorgen in die abschließenden Quali-Spiele. Kapitän Manuel Neuer und Shootingstar Timo Werner eingerechnet, fehlt ein Dutzend Startelf-Kandidaten.

Hinzu kommen die Formschwächen einiger Leistungsträger. Vor allem im Sturm drückt der Schuh, weil nach Mario Gomez kurzfristig Timo Werner ausfällt. Wegen einer muskulären Blockade als Folge von Überbelastung sei "an Spielen nicht zu denken", sagte dessen Klubcoach Ralph Hasenhüttl.

Hoffnungen ruhen auf Müller und Sane

Der Confed Cup aber habe Löw gute Alternativen gegeben. Im Angriff sind das Sandro Wagner und Lars Stindl, dazu kommt neben Ersatzkapitän Thomas Müller Rückkehrer Leroy Sane.

"Wir haben genug Spieler, die die Qualität haben, deshalb war es uns wichtiger, Spielern eine Pause zu geben, wenn sie im Aufbau waren - wie Mario Götze zum Beispiel", sagte Bierhoff.

Überhaupt soll die Nationalmannschaft für all die hoch Belasteten oder im Klub Enttäuschten wie etwa die Münchner um Rückkehrer Jerome Boateng wieder zur Oase werden. "Es ist auch mal schön, aus dem Trott des Vereinslebens herauszukommen, wo es nicht immer leicht ist für viele Spieler", sagte Bierhoff.

So können Sie das Spiel live verfolgen:

TV: RTL

Stream: RTL.de

Radio: DFB Fan Club Radio

Liveticker: SPORT1.de