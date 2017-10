Kein Spaziergang auf dem Weg nach Russland: Der viermalige Weltmeister Italien muss in den WM-Playoffs Schweden ausschalten. Trainer Michael Skibbe trifft mit seiner griechischen Auswahl auf Kroatien. Dies ergab die Auslosung der vier K.o.-Duelle für die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag in Zürich.

Die Schweden haben gegen den vermeintlich stärksten Gegner zunächst Heimrecht, Skibbe und die Griechen dürfen im Rückspiel vor eigenem Publikum spielen. (Die WM-Playoffs im Überblick)

Der ehemalige Bundesliga-Trainer bezeichnete dies nach der Auslosung als "einen kleinen Vorteil. Wir sind schon sehr glücklich, die Play-offs erreicht zu haben. Kroatien hat ein offensiv starkes Team, aber wir standen zuletzt defensiv sehr gut", sagte der 52-Jährige.

Schweiz trifft auf deutschen Gruppengegner

Nordirland, in der WM-Qualifikation Gruppengegner von Weltmeister Deutschland, bekommt es mit der Schweiz zu tun. Dänemark muss für das Erreichen der Endrunde 2018 (14. Juni bis 15. Juli) gegen Irland bestehen. Die Partien werden im Zeitraum vom 9. bis zum 14. November ausgetragen.

"Natürlich besitzt Italien eine große Geschichte. Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft und sind gut besetzt, aber wir werden uns darauf vorbereiten", sagte Schwedens Trainer Janne Andersson.

Entscheidend für die Zuordnung der Auslosung am Dienstag war die Weltrangliste des Weltverbandes FIFA vom 16. Oktober, in der die Schweiz als Elfter den besten Platz unter den Playoff-Teams der Europäischen Fußball-Union (UEFA) belegte. Italien folgte auf Position 15 vor Kroatien (18.) und Dänemark (19.).

Die Paarungen im Überblick:

© Getty Images



Italien - Schweden

Nordirland - Schweiz

Griechenland - Kroatien

Irland - Dänemark