Das nächste Desaster für die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande ist so gut wie besiegelt.

Nach dem 3:1 (1:0) beim Außenseiter Weißrussland wird die Elftal aller Voraussicht nach auch die WM-Endrunde 2018 in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) wie schon die EURO 2016 in Frankreich nur als Zuschauer verfolgen.

Bayern-Star Arjen Robben verwandelte in der 84. Minute einen Foulelfmeter. Zuvor hatte Maxim Wolodko (55.) die Oranje-Führung durch Davy Pröpper (24.) ausgeglichen. Zudem traf Memphis Depay (90.+3).

Schweden für Holland quasi uneinholbar

Das Team von Trainer Dick Advocaat liegt vor dem letzten Spieltag der WM-Qualifikation in der Europa-Gruppe A mit 16 Punkten auf dem dritten Platz und hat praktisch keine Chance mehr, den direkten Konkurrenten Schweden (19) am kommenden Dienstag in der Amsterdam Arena vom zweiten Rang zu verdrängen.

Schweden weist eine Tordifferenz von plus 19 auf, die Tordifferenz des WM-Dritten von 2014 beträgt plus sieben.

Die Elftal müsste mit sieben Toren Unterschied gegen Schweden gewinnen, um noch die WM-Play-offs zu erreichen.

Frankreich hat die besten Karten

Im Kampf um Platz eins und damit die direkte Qualifikation für Russland hält in dieser Gruppe Frankreich nach einem 1:0 (1:0) in Bulgarien nach wie vor alle Trümpfe in der Hand. Der Spitzenreiter (20 Punkte) empfängt zum Abschluss Weißrussland.

Die Schweden hatten nicht zuletzt dank der Treffsicherheit des ehemaligen Hamburgers Marcus Berg ihre Chance auf die direkte Qualifikation gewahrt. Berg erzielte beim 8:0 (3:0)-Kantersieg der Skandinavier gegen Luxemburg vier Treffer.