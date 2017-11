Oliver Bierhoff hat Mario Götze und Ilkay Gündogan vor ihrem anstehenden Comeback nach einjähriger Pause in der Nationalmannschaft gelobt.

"Wenn sie fit sind und zu hundert Prozent ihre Leistung abrufen können, sind sie für jede Mannschaft der Welt eine Bereicherung. Sie sind bei uns unglaublich wichtig", sagte der Teammanager beim Treffpunkt des Weltmeisters in Berlin für die Länderspiel-Klassiker am Freitag (21.00 Uhr im LIVETICKER) im Londoner Wembleystadion gegen England und vier Tage später in Köln (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Vize-Europameister Frankreich.

Kampf um WM-Plätze

Götze und Gündogan heizen den Kampf um die WM-Plätze im Kader von Bundestrainer Joachim Löw weiter an.

"Ilkay hat unglaubliche Qualitäten. Mario hat sehr konstant und kontinuierlich an seinem Comeback gearbeitet. Ich hoffe sie haben auch mit uns ein Erfolgserlebnis", sagte Bierhoff, der die beiden Länderspiele zum Jahresabschluss als wichtige Etappe auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in Russland sieht: "Es sind Vorbereitungsspiele auf die Weltmeisterschaft. Wir haben einen tollen und breiten Kreis von Spielern. Von daher sind solche Spiele gegen solche Gegner wichtig."