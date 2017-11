Der zuletzt stark kritisierten Nationalmannschaft Russlands ist zum Jahresabschluss ein Achtungserfolg gelungen. Die Sbornaja kam genau sieben Monate vor Beginn der Heim-WM (14. Juni bis 15. Juli) in St. Petersburg zu einem 3:3 (1:2) gegen den ehemaligen Weltmeister Spanien. Beim Confed Cup im Sommer war Russland beim Sieg Deutschlands bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Fedor Smolow (41., 70.) und Juri Schirkow (51.) trafen im Krestowski-Stadion für die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow, für Spanien waren Jordi Alba (9.) und Sergio Ramos (35., Handelfmeter, 53., Foulelfmeter) erfolgreich.

Bei Russland saß der Kölner Profi Konstantin Rausch bis zur 75. Minute auf der Bank. Beim 0:1 gegen Vizeweltmeister Argentinien am Samstag hatte er noch von Beginn an gespielt.

Niederlande mit klarem Sieg in Rumänien

Die Niederlande haben ihr ernüchterndes Fußball-Jahr 2017 mit einem Sieg abgeschlossen. Gut einem Monat nach dem Debakel in der WM-Qualifikation gewann die Elftal im letzten Spiel von Bondscoach Dick Advocaat 3:0 (0:0) in Rumänien. Durch Platz drei in ihrer Quali-Gruppe hinter Frankreich und Schweden verpassen die Niederlande im kommenden Sommer nach der WM 2002 und der EM 2016 bereits das dritte Großereignis in diesem Jahrtausend.

Ohne Bayern München Superstar Arjen Robben, der nach dem letzten Qualifikationsspiel im Oktober seine Nationalmannschaftskarriere beendet hatte, trafen im Nationalstadion von Bukarest Memphis Depay (47.), Ryan Babel (56.) und Luuk de Jong (81.) zum Sieg der Gäste. Die Nachfolge Advocaats ist noch nicht geregelt.

Rumänien mit erster Niederlage nach Daum-Aus

Rumänien, das bei der Endrunde 2018 in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ebenfalls nur Zuschauer ist, kassierte im vierten Spiel nach der Trennung von Trainer Christoph Daum die erste Niederlage.