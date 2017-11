Am Freitag schaut die Welt gebannt nach Moskau. Dort findet die Auslosung zur Fußball-WM 2018 in Russland statt (LIVETICKER auf SPORT1.de).

SPORT1 hat im Vorfeld alle Informationen zum Termin und den Töpfen sowie den möglichen Gruppen und zeigt, wie Sie die Ziehung live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Wann und wo: Termin und Uhrzeit

Die Auslosung steigt am 1. Dezember in der Konzerthalle des staatlichen Kremlpalasts in Moskau. Die Ziehung beginnt um 16 Uhr MESZ. 32 Teams sind mit von der Partie und bilden acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften.

Die WM startet am 14. Juni 2018 und endet am 15. Juli 2018.

Die Auslosung live im TV, Stream, Ticker

Das ZDF überträgt die Ziehung im Rahmen der Sendung Sport Extra live im TV von 16.15 Uhr bis 17.05 Uhr. In über 190 Ländern wird die Auslosung zur WM 2018 zu sehen sein.

Auch im Livestream auf zdf.de können Sie die Auslosung verfolgen. SPORT1 begleitet sie im LIVETICKER auf SPORT1.de.

Der Anfang von Deutschlands WM-Märchen: Die Auslosung zur WM 2014 © Getty Images

Die Töpfe im Überblick:

Topf 1: Russland (Gastgeber), Deutschland (Weltranglistenposition: 1), Brasilien (2), Portugal (3), Argentinien (4), Belgien (5), Polen (6), Frankreich (7)

Topf 2: Spanien (8), Peru (10), Schweiz (11), England (12), Kolumbien (13), Mexiko (16), Uruguay (17), Kroatien (18)

Topf 3: Dänemark (19), Island (21), Costa Rica (22), Schweden (25), Tunesien (28), Ägypten (30), Senegal (32), Iran (34)

Topf 4: Serbien (38), Nigeria (41), Australien (43), Japan (44), Marokko (48), Panama (49), Südkorea (62), Saudi Arabien (63)

Deutschland ist als Weltranglistenerster genauso wie Gastgeber Russland in Topf 1 gesetzt. Die Russen werden an Position 1 der Gruppe A platziert. Die restlichen sieben Teams aus dem ersten Topf werden ebenfalls die erste Position der jeweiligen Gruppe (B-H) einnehmen. Die Mannschaften aus den Töpfen 2 bis 4 besetzen zufällig die Positionen zwei bis vier einer Gruppe.

Welche Gruppen und Duelle drohen Deutschland?

Bei der Auslosung gibt es die Einschränkung, dass nicht zwei Teams aus dem gleichen Kontinentalverband aufeinander treffen können. Peru, Kolumbien und Uruguay aus Topf 2 dürfen beispielsweise nicht in einer Gruppe mit Brasilien oder Argentinien (Topf 1) landen.

Die Ausnahme bildet jedoch der europäische Verband (14 Teams), mehr als zwei europäische Teilnehmer pro Gruppe dürfen es aber auch hier nicht sein. Sechs von acht Gruppen werden demnach zwei Mannschaften aus Europa beinhalten. Das DFB-Team könnte echte Kracher wie Spanien oder England aus Topf 2 erwischen.

Denkbar wäre eine Konstellation mit Spanien, Tunesien und Japan oder auch Uruguay, Dänemark und Nigeria. Einfacher wäre es wohl, wenn Deutschland beispielsweise in eine Gruppe mit Peru, Senegal und Saudi-Arabien landen würde.

Wer führt durch die Auslosung?

Sieben einstige Helden, die je einen Weltmeister repräsentieren, losen aus: Diego Maradona (Argentinien), Laurent Blanc (Frankreich), Gordon Banks (England), Cafu (Brasilien), Fabio Cannavaro (Italien), Diego Forlan (Uruguay) und Carles Puyol (Spanien). Hinzu kommt WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose. Der 91 Jahre alte Nikita Simonjan vertritt den Gastgeber Russland.

In jedem Topf gibt es acht Bälle mit acht Mannschaften, dazu kommen die Töpfe, die entscheiden, in welchen Gruppen die Teams landen © Getty Images

Klose wird den WM-Pokal in den Kreml tragen, Englands Idol Gary Lineker gemeinsam mit der russischen Sportjournalistin Maria Komandnaja die Zeremonie leiten. Die attraktive Komandnaja löst bei den iranischen Fußball-Fans Sorgenfalten auf der Stirn aus.