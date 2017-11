Anzeige

vergrößernverkleinern So sieht der offizielle Spielball für die WM 2018 in Russland aus © adidas

Telstar 18 - so heißt der offizielle Spielball für die WM 2018 in Russland. Er soll an den ersten adidas WM-Ball von 1970 erinnern und ist in Schwarz und Weiß gehalten.