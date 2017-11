Die 32 Teilnehmer an der WM 2018 in Russland stehend endgültig fest. Als letztes Team sicherte sich Peru das Ticket für die Endrunde.

Die Südamerikaner gewannen das Playoff-Rückspiel gegen Neuseeland mit 2:0 (1:0) und dürfen damit erstmals seit 35 Jahren wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft an den Start gehen. Das Hinspiel war 0:0 ausgegangen.

Der Ex-Schalker Jefferson Farfan brachte Peru in der 28. Minute in Führung. Nach dem 2:0 von Christian Ramos (65.) war die Partie entschieden.

Peru, das 1982 zum letzten Mal an einer WM teilgenommen hatte, musste im Rückspiel wegen eines positiven Dopingtests auf den ehemaligen Bundesligaprofi Paolo Guerrero verzichten.

Als vorletztes Team hatte sich Australien am Mittwoch zur WM geschossen. Die Gruppen werden am 1. Dezember in Moskau ausgelost.