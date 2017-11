Dank eines umstrittenen Handelfmeters hat sich die Schweiz eine gute Ausgangsposition für die Teilnahme an der WM verschafft.

Im Playoff-Hinspiel setzte sich die Mannschaft von Vladimir Petkovic mit 1:0 (0:0) in Nordirland durch. Den Siegtreffer erzielte der Ex-Wolfsburger Ricardo Rodriguez (58.) per Handelfmeter.

Zuvor entschied der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Hategan auf Elfmeter, nachdem Corry Evans einen Schuss von Xherdan Shaqiri geblockt hatte.

Dem Verteidiger prallte der Ball dabei allerdings aus kürzester Distanz an den Körper und den angelegten Arm. Evans sah zudem die Gelbe Karte und fehlt nun im Rückspiel am Sonntag, 12. November gesperrt.

Nordirlands Coach schimpft

"Ich bin geschockt von der Entscheidung und geschockt von der Gelben Karte", sagte Nordirlands Coach Michael O'Neill bei Sky Sports: "Der Ball trifft ihn mehr am Rücken. Ich dachte, der Schiedsrichter hat wegen eines Fouls oder wegen einer Abseitsstellung gepfiffen. Niemand hat sich beschwert. Der Schiedsrichter hat uns keinen Gefallen getan."

Shaqiri wollte sich in der Situation nicht festlegen. "Ich weiß nicht, ob es ein Elfmeter war oder nicht", sagte der frühere Bayern-Profi. "Ich versuche, aufs Tor zu schießen und ich weiß nicht, ob er ihn mit seiner Hand berührt hat oder nicht. Schließlich hat der Schiedsrichter den Elfmeter gegeben. So ist Fußball."

Schweiz im Abschluss zu ungenau

Schon vor der Pause war die Schweiz die klar bessere Mannschaft. Mit Torhüter Yann Sommer und Denis Zakaria (beide Borussia Mönchengladbach) sowie Steven Zuber (TSG Hoffenheim) in der Startelf zeigten sich die Eidgenossen unbeeindruckt von der hitzigen Atmosphäre.

Der ehemaliger Gladbacher Granit Xhaka (10.) und der Ex-Frankfurter Haris Seferovic (18.) vergaben aber beste Chancen.

Wenige Sekunden nach der Pause verfehlte zunächst ein Schuss des Ex-Münchners Shaqiri (46.) das Ziel nur knapp. Erst der fragwürdige Elfmeter brachte die längst überfällige Führung.

Nordirlands Offensive kommt zu spät

Die Nordiren, in der Gruppenphase zweimal von Deutschland bezwungen, wachten im Kampf um die erste WM-Teilnahme seit 1986 zu spät auf.

Die Schweiz hatte in der Qualifikation die ersten neun Spiele allesamt gewonnen und erst am letzten Gruppenspieltag durch eine Niederlage in Portugal die vorzeitige WM-Teilnahme verpasst.

Auch Kroatien kann bereits für die Endrunde im kommenden Jahr in Russland planen. Gegen das von Michael Skibbe trainierte Griechenland setzten sich die Kroaten im Hinspiel 4:1 (3:1) durch.