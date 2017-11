Kapitän Gianluigi Buffon war einer der ersten, der nach dem WM-Aus von Italien in Tränen ausbrach. Für den 39 Jahre alten Torwart, der seine sechste WM-Teilnahme verpasste, war das 175. Länderspiel auch sein letztes.

Er verkündete unter Tränen seinen Abschied.

Buffon musste sich machtlos aus der Distanz anschauen, wie seine Stürmer beim 0:0 im San Siro gegen Schweden zahlreiche Chancen vergaben. Statt der Italiener fahren die Skandinavier dank des 1:0 Erfolgs im Playoff-Hinspiel zur WM.

Buffon blickt nach vorne

Buffon hatte nach dem Debakel eine Botschaft für die trauernden Tifosi. "Ich entschuldige mich in meinen und im Namen der Mannschaft. Diese Niederlage wird natürlich Auswirkungen haben. Für mich persönlich ist es traurig, so die Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden", sagte der Keeper im italienischen Fernsehen.

Der Torwart blickte aber schon mit Hoffnung nach vorne. "Es gibt auf jeden Fall eine Zukunft für Italiens Fußball. Wir haben Stolz, die Fähigkeiten und Entschlossenheit. Und nach bösen Stürzen haben wir immer wieder zurück auf die Füße gefunden."

Keine Kritik am Trainer

Buffon bekräftigte, dass er seinen Nachfolgern vertraut. "Ich verlasse eine talentierte Mannschaft, die in Zukunft ein Wörtchen mitreden wird, mit Gigio Donnarumma und Mattia Perin."

Seinen Trainer Gian Piero Ventura wollte Buffon nicht allein für das Aus verantwortlich machen. "Im Fußball gewinnst du als Gruppe und verlierst als Gruppe", sagte Buffon. "Du teilst den Erfolg und den Misserfolg. Der Trainer ist Teil der ganzen Gruppe."