Schreckmoment beim Spiel zwischen Nigeria und Vize-Weltmeister Argentinien: ManCity-Stürmer Sergio Agüero kollabierte nach Angaben von Tyc Sports während der Halbzeit in der Kabine und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Für ihn kam Dario Benedetto.

Auch sportlich gab es für Argentinien in der Vorbereitung auf die WM den nächsten Rückschlag.

Ohne Superstar Lionel Messi verspielte die Albiceleste gegen Nigeria eine 2:0-Führung und musste sich am Ende dem Team des deutschen Trainers Gernot Rohr mit 2:4 (2:1) geschlagen geben.

Im Krasnodar-Stadion, welches trotz moderner Technik und einer Zuschauerkapazität von 35.000 Plätzen nicht zu den WM-Stadien 2018 gehört, erzielten Ever Banega (27.) und Sergio Aguero (36.) die Tore für den Vizeweltmeister.

Messi wurde geschont

Messi, der sein Land mit drei Toren im entscheidenden Quali-Spiel zur WM geschossen hatte, wurde geschont und ist bereits zurück im Training beim FC Barcelona.

In Reihen der Super Eagles stand der Mainzer Leon Balogun in der Anfangsformation, er wurde in der 61. Minute ausgewechselt. Stuttgarts Emiliano Insua kam bei Argentinien ab der 80. Minute zum Einsatz.

Kelechi Iheanacho (44.), Alex Iwobi (52., 73.) und Brian Idowu (54.) drehten das Spiel zugunsten der Afrikaner.

Im Rahmen der Partie verkündete der nigerianische Fußball-Verband NFF die Einigung in der Diskussion um die fälligen Spielerprämien für die WM-Qualifikation. Bei der WM 2014 in Brasilien hatte es im Lager der Super Eagles heftige Dissonanzen über die Prämienzahlungen gegeben. Diese gipfelten in einem Trainingsstreik der Spieler.

Island verschenkt Sieg gegen Katar

WM-Debütant Island hat einen Sieg zum Abschluss des Mini-Fußballturniers im katarischen Doha kurz vor Schluss verschenkt.

Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Tschechien am vergangenen Mittwoch kam die Auswahl von Trainer Heimir Hallgrimsson gegen Gastgeber Katar nur zu einem 1:1 (1:0).

Nach dem Führungstreffer von Vidar Orn Kjartansson (26.) glich Katars Mohammed Muntari im Abdullah-bin-Khalifa-Stadion in der zweiten Minute der Nachspielzeit aus. Katar, WM-Gastgeber von 2022, hatte am Samstag 0:1 gegen Tschechien verloren.

Im Oktober hatten sich die Isländer erstmals für eine WM qualifiziert. Im vergangenen Jahr hatte das 330.000-Einwohner-Land in Frankreich das EM-Debüt gefeiert und mit dem Achtelfinal-Sieg über das Fußball-Mutterland England überrascht. Erst im Viertelfinale war damals gegen den Gastgeber Endstation gewesen.