WM-Gastgeber Russland bestreitet rund zwei Wochen vor dem Turnierstart ein Länderspiel gegen Österreich.

Nach Angaben des russischen Fußball-Verbandes (RFS) findet die Begegnung am 30. Mai in Innsbruck statt. Die Russen, die bei der WM (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe A auf Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay treffen, werden vor der WM-Endrunde ein Trainingslager im Stubaital beziehen, wo sich das Team von Trainer Stanislaw Tschertschessow bereits im vergangenen Sommer auf den Confed-Cup im eigenen Land vorbereitet hatte.

Tschertschessow war früher als Torwart und Trainer für Wacker Innsbruck aktiv und pflegt noch heute innige Kontakte zu seinen alten Freunden in Tirol. Österreich, das sich nicht für die WM qualifiziert hat, ist am 2. Juni in Klagenfurt der letzte Gegner von Weltmeister Deutschland vor dessen Start in die Mission Titelverteidigung.