WM-2018-Voting: Welchen Platz belegt Deutschland in Gruppe F?

Anzeige

WM-2018-Voting: Welchen Platz belegt Deutschland in Gruppe F? Voting: Welchen Platz belegt Deutschland? / Lesedauer: 2 Minuten

Video

Deutschland bekommt es in der Vorrunde der Fussball-WM 2018 mit Mexiko, Schweden und Südkorea zu tun. Was glauben Sie, welchen Platz belegt das DFB-Team in Gruppe F?