Timo Werner hat auf der Facebook-Seite von RB Leipzig seine Wunschgegner für die Vorrunde der Weltmeisterschaft in Russland genannt. Der Ex-Stuttgarter hofft auf die Schweiz, Senegal und Panama.

"Ich hätte gern unseren Nachbarn, die Schweiz. Das hört sich einfach gut an, so ein Nachbarschaftsduell. Außerdem ist es auch eine gute Mannschaft", so die deutsche WM-Hoffnung im Sturm.

Das Duell gegen Panama hätte für Werner etwas Besonderes: "Es wäre schön, auch mal gegen so ein Land zu spielen. Da freut man sich."

In Moskau werden am Freitag die Vorrundengruppen (ab 16 Uhr im LIVETICKER) ausgelost. Die DFB-Elf ist in Topf eins gesetzt und könnte auf Größen wie Spanien oder England treffen.