Spanien bezieht sein Quartier bei der Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) in der südrussischen Stadt Krasnodar.

Der spanische Verband RFEF hatte den Ort bereits Mitte Dezember ausgewählt, machte aber erst jetzt die Entscheidung offiziell.

Der Weltmeister von 2010 wird das Trainingsgelände des russischen Erstligisten FC Krasnodar nutzen. Spanien spielt in der Vorrundengruppe B zum Auftakt gegen Portugal im nur 270 km entfernten Sotschi. Danach geht es in Kasan gegen den Iran und in Kaliningrad gegen Marokko. Vor beiden Spielen sind Flugreisen nötig.

Titelverteidiger Deutschland wohnt während des Turniers im Dorf Vatutinki, gut 40 km südwestlich der Haupt- und Endspielstadt Moskau.