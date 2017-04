Der zweimalige Champion Bernhard Langer hat bei seiner 34. Teilnahme am US Masters in Augusta seit 1982 zum zehnten Mal den Cut verpasst.

Der 59 Jahre alte Anhausener, der mit einer 75 ordentlich gestartet war, fiel am Freitag als Frühstarter mit einer 78er-Runde auf neun über Par zurück und hatte damit keine Chance mehr auf die Qualifikation für die beiden Schlussrunden.

Mit insgesamt 153 Schlägen lag Langer nach seiner Runde auf Position 73. Die Runde war aber noch nicht beendet. Die ersten neun Löcher auf dem Par-72-Platz an der berühmten Magnolia Lane im Bundesstaat Georgia hatten es mit dem Schwaben nicht gut gemeint.

Langer verpatzt den Start

Nach Bogeys an der 1, 4 und 5 sowie einem Doppel-Bogey an der 7 rutschte Langer früh unter die Cutlinie zurück. Neben zwei Birdies gab es auf den zweiten neun Löchern ein weiteres Doppel-Bogey an der 14 und auf der Schlussbahn erneut einen Schlagverlust.