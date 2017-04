US-Masters: Martin Kaymer verbessert, Bernhard Langer scheitert am Cut

vergrößernverkleinern Martin Kaymer brauchte in der zweiten Runde für die 18 Löcher nur 68 Schläge © Getty Images

Martin Kaymer macht am zweiten Tag des US-Masters in Augusta einen Riesensprung nach vorn. Bernhard Langer scheitert nach einer schwachen zweiten Runde am Cut.