Golf: Martin Kaymer enttäuscht bei Start in Wentworth

Anzeige

Golf: Martin Kaymer enttäuscht bei Start in Wentworth Kaymer muss um Cut bangen / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Martin Kaymer erwischt einen schwarzen Tag © Getty Images

Deutschlands Top-Golfer legt in Wentworth einen enttäuschenden Start hin. Der Cut ist in Gefahr, die besten deutschen Teilnehmer landet noch in den Top 20.