Golfstar Rory McIlroy hat seiner Teilnahme an der PGA-Championship im englischen Wentworth (25. bis 28. Mai) wegen einer Rippenverletzung abgesagt. Der Nordire war erst in der vergangenen Woche auf die Tour zurückgekehrt, nachdem er sich im Anschluss an seine Hochzeit eine einmonatige Auszeit genommen hatte.

"Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, aber ich muss sicher gehen, wieder vollständig fit zu werden", sagte der Weltranglistenzweite.