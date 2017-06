Brooks Koepka hat überraschend die 117. US Open gewonnen. Für den US-Amerikaner ist es der erste Major-Titel seiner Karriere.

Koepka spielte in Erin Hills im Bundesstaat Wisconsin ein überragendes Turnier. Der 27-Jährige benötigte auf dem Par-72-Kurs 272 Schläge und blieb damit 16 unter Par. Dieser Rekord war bei einer US Open bislang nur dem Nordiren Rory McIlroy gelungen.

Koepka distanziert Konkurrenten

Koepka kassierte für seinen Triumph ein Presigeld von 2,16 Millionen Euro. "Das ist das Coolste, was ich bisher erlebt habe", sagte er.

Mit einer 67er-Schlussrunde siegte Koepka, der sich in der Weltrangliste durch den Erfolg von Platz 22 auf zehn verbesserte, deutlich mit vier Schlägen vor dem Japaner Hideki Matsuyama und seinem Landsmann Brian Harman (beide 276), der nach der dritten Runde noch geführt hatte.

Enttäuschung für Kaymer und Jäger

Für Kaymer verlief das Turnier nicht nach Wunsch. Der 32-Jährige, der 2014 gewonnen hatte, spielte auf dem längsten US-Open-Kurs der Geschichte zum Abschluss eine 73er-Runde und landete mit 289 Schlägen schließlich im breiten Mittelfeld.

Einen Einbruch erlebte der zweite deutsche Profi auf dem Erin Hills Course. Mit 79 Schlägen lag der 28-Jahre alte Stephan Jäger auf der Schlussrunde sieben Schläge über dem Platzstandard und rutschte auf den geteilten 60. Platz ab.

Dennoch durfte sich Jäger, der sich in den Wochen vor der US Open erstmals die Startberechtigung für die US-Tour erspielt hatte, über seine erstmalige Qualifikation für die beiden Schlussrunden freuen. Bei seiner Major-Premiere 2015 hatte Jäger bei der US Open den Cut verpasst.