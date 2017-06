Der frühere Champion Martin Kaymer ist durchwachsen in die 117. US Open der Profigolfer in Erin im US-Bundesstaat Wisconsin gestartet. Der 32-Jährige aus Mettmann spielte auf der ersten Runde mit 72 Schlägen Par und sortierte sich zunächst im Mittelfeld des Klassements ein.

Kaymer hatte damit bereits sieben Schläge Rückstand auf den Amerikaner Rickie Fowler, der sich zunächst an die Spitze setzte. Besser als Kaymer war auch der zweite deutsche Starter.

Der Münchner Stephan Jäger spielte eins unter Par und darf damit bei seiner zweiten Major-Teilnahme erstmals auf das Überstehen des Cuts hoffen. 2015 hatte der 28-Jährige bei der US Open die beiden Schlussrunden verpasst.