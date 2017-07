Martin Kaymer hat trotz einer Aufholjagd einen mäßigen Start in die 146. British Open hingelegt.

Deutschlands bester Golfer spielte auf der ersten Runde des Par-70-Kurses in Southport/England eine 72, er belegte damit beim dritten Major-Turnier des Jahres vorerst den 82. Platz. Der Cut, die Qualifikation für die letzten beiden Runden, ist trotz dreier Birdies auf den letzten vier Löchern in Gefahr.

Kaymer hatte zunächst sieben Schläge Rückstand auf die Spitze. In Führung lagen vor Rundenabschluss am Donnerstag Superstar Jordan Spieth und US-Open-Champion Brooks Koepka (beide USA) mit je 65 Schlägen.

Kaymer müht sich von Beginn an

Kaymer, einziger deutscher Starter auf dem schweren Kurs im Royal Birkdale Golf Club, tat sich bei guten äußeren Bedingungen von Beginn an schwer und spielte auf den ersten vier Löchern zwei Bogeys.

Dem ehemaligen Weltranglistenersten fehlten auf dem windanfälligen Dünenkurs Präzision und Konstanz. Seinem Birdie am fünften Loch, dem ersten von immerhin fünf auf der Auftaktrunde, ließ der 32-Jährige ein Doppel-Bogey folgen. Birdies auf der 15, 17 und 18 verhinderten Schlimmeres.

Offensichtlich machten Kaymer auch Schulterprobleme zu schaffen, die ihn vor Beginn des ältesten noch ausgespielten Turniers der Welt (seit 1860) zu eingeschränktem Training gezwungen hatten. Schon jetzt ist nicht nur Kaymers dritter Major-Triumph, sondern auch sein bislang bestes Resultat bei "The Open", ein siebter Platz in 2010, in weite Ferne gerückt.