Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann) und sein rheinischer Kollege Marcel Siem (Ratingen) haben sich am zweiten Tag des Europa-Tour-Turniers im dänischen Farsö stark verbessert präsentiert.

Beide spielten auf dem Par-71-Kurs eine 67 und rückten mit 207 Schlägen auf dem Leaderboard vor. Die Runde war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht beendet. Der Sieger bei der mit 1,8 Millionen Euro dotierten Konkurrenz erhält 300.000 Euro.

Kaymer gibt in Dänemark sein Comeback nach vierwöchiger Turnierpause wegen Problemen an Arm und Schulter. Nach durchwachsenen ersten neun Löchern kam der 32-Jährige auf der zweiten Rundenhälfte richtig in Fahrt und machte mit vier Birdies einen Sprung nach oben.

Umgekehrt lief es für Marcel Siem, der in der Vorwoche beim Matchplay-Turnier in Bad Griesbach erst im Finale gestoppt wurde. Der 37-Jährige hatte bis Loch 11 vier Birdies auf dem Konto, dann folgten ein Bogey und ein weiteres Birdie.

Nichts mehr mit vorderen Platzierungen zu tun haben die Münchner Sebastian Heisele (211) und Florian Fritsch (214). Der Nürnberger Bernd Ritthammer weist 208 Schläge auf.