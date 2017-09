Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann) hat beim Czech Masters den Cut verpasst.

Nach dem Ende der zweiten Runde, die am Freitag wegen eines Unwetters abgebrochen worden war, lag Deutschlands Top-Golfer mit 147 Schlägen nur auf Platz 83 des Klassements. Zwei Schläge fehlten Kaymer, um die letzten beiden Runden zu erreichen.

Bester deutscher Golfer in Prag ist derzeit Bernd Ritthammer (Nürnberg), der mit 142 Schlägen auf dem geteilten 16. Platz liegt.

Auch Christian Bräunig aus Mannheim (144/44.) qualifizierte sich für die Schlussrunden des mit 1,0 Millionen Euro dotierten Turniers, die am Samstagnachmittag und Sonntag gespielt werden.

Fritsch nach Fehler disqualifiziert

Wie Kaymer scheiterten auch Sebastian Heisele (München/152) und Alexander Knappe (Paderborn) am Cut.

Florian Fritsch (München) wurde nach einem Fehler auf seiner Scorekarte disqualifiziert, hätte aber mit 146 Schlägen ohnehin den Cut verpasst. In Führung liegt nach zwei Runden der Engländer Chris Hanson mit 134 Schlägen.

Das Turnier in Prag ist der Auftakt der Qualifikation für den Ryder Cup 2018 in Paris (28. bis 30. September). Der zuletzt formschwache Kaymer hofft, sich zum fünften Mal in Folge für den traditionellen Kontinentalvergleich gegen Titelverteidiger USA zu qualifizieren.