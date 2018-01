Golf-Star Rory McIlroy plagen seit einiger Zeit Herzprobleme. Das sagte der frühere Weltranglistenerste aus Nordirland der britischen Tageszeitung Daily Telegraph.

Große Sorgen macht sich der 28-Jährige nicht. "Ich muss im Moment einfach nur fit bleiben. Aber das hatte ich ohnehin vor", sagte McIlroy.

"Ich habe eine flache T-Welle und muss alle sechs Monate eine Echokardiografie sowie einmal im Jahr eine MRT-Untersuchung durchführen lassen", sagte der viermalige Major-Gewinner. Ursache für die Erkrankung sei eine Virusinfektion, die er sich vor 18 Monaten in China eingefangen hatte. Er habe eine Verdickung und Narbengewebe an der linken Herzkammer.

Für das neue Jahr hat der derzeitige Weltranglistenelfte große Ziele. "Ich will zurück an die Weltspitze und mehr Turniere als alle anderen gewinnen", sagte McIlroy: "Es gibt keine Entschuldigungen. Weder mein Spiel noch mein Privatleben betreffend. Ich hatte in den vergangenen Monaten die beste Zeit meines Lebens."

McIlroy hatte im April seine Verlobte Erica Stoll geheiratet - drei Jahre nach der Trennung von der dänischen Tenisspielerin Caroline Wozniacki.