Die Verurteilung zu einer Haftstrafe ist nicht wirklich ein fröhlicher Anlass und schadet normalerweise dem Ruf eines Sportlers.

Doch Frankreichs Handball-Star Nikola hat sich am selben Tag trotzdem von seinen Fans feiern lassen. Der Weltmeister ließ sich beim All-Star Game der französischen Liga nichts anmerken.

"Man kann den Ruf von Nikola Karabatic nicht schmälern. Er ist gerade zum besten Spieler der WM gewählt worden, er ist erneut Weltmeister, er ist unberührbar. Die Entscheidung der Justiz hat damit nichts zu tun", bewertete Karabatic' Anwalt Philippe Nemausat das Verhalten seines Mandanten.

Selfie heiß begehrt

Die Reaktionen der Fans beim All-Star Game geben dem Anwalt recht. Karabatic wurde wie alle Weltmeister mit stürmischen Applaus begrüßt, ein Selfie mit dem Superstar war heißbegehrt.

Auch in der französischen Berichterstattung über das All-Star Game war von Misstönen keine Rede. Die Equipe schrieb von einer gelungenen Party.

Am Mittwoch waren Nikola und sein Bruder Luka Karabatic von einem Berufungsgericht in Montpellier zu jeweils zwei Monaten Gefängnis auf Bewährung und einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden. Der Richter hatte damit ihre Verwicklungen in einen Wettskandal geandet.

Luka Karabatic arbeitet an Comeback

Auch Luka Karabatic schien die Urteilsverkündung nichts weiter anzuhaben. Er postete am Mittwoch ein Video aus seinem Reha-Programm.

Der Jüngere der beiden Brüder hatte sich bei der für die Equipe Tricolore erfolgreichen Heim-WM einen Bänderriss zugezogen.