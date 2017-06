Handball Champions League, Final Four: Veszprem sichert Platz drei

Anzeige

Handball Champions League, Final Four: Veszprem sichert Platz drei Final Four: Veszprem holt Platz drei / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Veszprem gewinnt beim Final Four das Spiel um Platz drei © Getty Images

Köln - Beim Final Four in der Handball Champions League gewinnt der ungarische Meister Veszprem das kleine Finale. Am Abend steigt das Endspiel zwischen PSG und Skopje.