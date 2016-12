Seit Monaten ausverkauft, seit Wochen im Fokus: Beim Handball-Gipfeltreffen zwischen Rekordmeister THW Kiel und dem aktuellen Titelträger Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch (ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM) geht es nicht nur um einen wichtigen Sieg, sondern auch um jede Menge Prestige und vielleicht sogar die deutsche "Weihnachts-Meisterschaft".

Dafür allerdings müsste der punktgleiche Tabellenführer der DKB HBL Flensburg-Handewitt beim HSC 2000 Coburg einen Punkt liegen lassen.

THW-Trainer Alfred Gislason jedenfalls appellierte inständig an die THW-Fans, ihren Beitrag zu einem fröhlichen Fest an der Förde zu leisten. "Wir brauchen in diesem Spiel eine Riesenstimmung", sagte der Isländer.

Kiel mit besten Erinnerungen

Vor knapp einem Jahr, beim letzten Duell der beiden Handball-Giganten in der Halle an der Ostsee, fehlte es an der nötigen Unterstützung wahrlich nicht. Prompt spielten sich die Platzherren in einen Rausch und deklassierten die Mannheimer mit 31:20. "Danach konnten wir richtig schön Weihnachten feiern", sagte Torhüter Niklas Landin.

Für den damaligen Stammkeeper der Zebras, der sich mittlerweile im internen Duell gegen Nationaltorhüter Andreas Wolff behaupten muss, ist der Handball-Gipfel noch immer kein Spiel wie jedes andere. Schließlich stand der 28-Jährige drei Jahre lang auch bei den Löwen zwischen den Pfosten: "Sie kennen mich, ich kenne sie. Abwarten, für wen das ein Vorteil sein wird."

Welche Serie reißt?

Fakt ist: Eine von zwei makellosen Serien wird vor 10.285 Zuschauern in der ausverkauften Arena reißen. Der THW hat seine bisherigen sieben Heimspiele alle gewonnen, die Gäste auswärts noch keinen einzigen Zähler abgegeben. Diese Erfolgsgeschichte in fremden Hallen fortzuschreiben, empfindet Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen als echte Herausforderung.

"In Kiel zu spielen, ist eine der schwersten Aufgaben im Handball überhaupt", sagte der Däne. Doch auch in der Champions League hat der Meister mit Siegen in Skopje und Kielce bewiesen, dass er derart aufgeheizte Begegnungen durchaus gewinnen kann.

