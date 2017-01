Star-Trainer Ljubomir Vranjes forciert seinen Weggang aus Flensburg. Der Coach des DKB-HBL-Spitzenreiters SG Flensburg-Handewitt hat um seine Freigabe gebeten. Das verriet er in einem Interview mit der Website handball-world.

Auf das Interesse des finanzstarken, ungarischen Double-Gewinners Telekom Veszprem angesprochen, sagte der 43-Jährige: "Bezüglich des Angebotes aus Veszprem kann ich aktuell gar nicht so viel sagen. Ich habe mit der SG darüber gesprochen und man kann es vielleicht so ausdrücken, dass ich um meine Freigabe gebeten habe. Aber ich habe keine Macht in dieser Sache, die hat nur die SG Flensburg-Handewitt."

Vranjes, der seit 2010 Trainer der Flensburger ist und diese 2014 zum Triumph in der Champions League führte, steht bei den Nordlichtern bis 2020 unter Vertrag.

Poker um Ablöse

Eine Ausstiegsklausel gebe es nicht, hatte der Schwede noch im Dezember bei SPORT1 betont: "Das haben wir auch extra so gemacht. Aber wenn das passiert, soll Flensburg auch eine Erstattung kriegen. Ich bin teuer."

SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke bestätigte dem Medienhaus sh:z, dass ein Angebot aus Veszprem vorliege, stellte aber klar: "Wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Eine Entscheidung wird es erst nach der WM geben."

Vranjes, der auch aus familiären Gründen mit einem Wechsel liebäugelt, weilt zur Zeit als Experte fürs schwedische Fernsehen bei der WM in Frankreich. Für eine Nachfrage zur aktuellen Situation war er zunächst nicht zu erreichen.

Nachfolger aus Norwegen?

Ab dem 8. Februar (18.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im GRATIS-LIVESTREAM) - wenn das Nordderby gegen den nur einen Punkt schlechteren Verfolger THW Kiel ansteht - soll er Flensburg zur ersten Meisterschaft seit 2004 führen.

Schmäschke missfällt daher der Zeitpunkt des Transferpokers. "Wir müssen mit diesem Thema umso professioneller umgehen, um unsere Ziele nicht zu gefährden."

Als möglichen Nachfolger bringt der sh:z den norwegischen Nationaltrainer Christian Berge ins Gespräch. "Christian Berge ist ein interessanter Name, und er ist eine interessante Persönlichkeit, aber es gibt noch andere interessante Namen", so Schmäschke. Berge lief von 1999 bis 2006 im SG-Trikot auf und führte die Norweger als Trainer 2016 bis ins EM-Halbfinale, wo sie erst in der Verlängerung dem späteren Europameister Deutschland unterlagen.