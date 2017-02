Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt mit 30:29 (13:14) gegen den THW Kiel gewonnen und bleibt Tabellenführer. Die Kieler liegen drei Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Bester Werfer der Partie waren Kiels Spielmacher Domagoj Duvnjak und Flensburgs Kentin Mahe mit je acht Treffern. (Ergebnisse und Spielplan)

In einer Partie auf Augenhöhe behielt die SG in einer dramatischen Schlussphase die Oberhand. "Wir hatten heute das Glück, das uns in der Hinrunde gefehlt hat", sagte Flensburgs Glandorf anschließend bei SPORT1: "Das ist natürlich ein tolles Gefühl, aber wir haben noch viele schwere Spiele vor uns und müssen konzentriert bleiben."

Den besseren Start in die Partie erwischten die Hausherren, die ohne Abwehrchef Tobias Karlsson und Rückraumspieler Johan Jakobsson antreten mussten. Nach fünf Minuten stand bereits eine 5:1-Führung im Nordderby zu Buche. Doch die Kieler konnten den Blitzstart der Flensburger kontern und gingen ihrerseits beim 6:5 erstmals in Führung. Anschließend konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen.

Bilyk sorgt für Kieler Halbzeit-Führung

Ab der 20. Minute mussten beide Teams ihrem hohen Anfangstempo Tribut zollen und die Partie verflachte etwas und kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Mit der letzten Wurf-Aktion konnte Bilyk die Kieler mit 14:13 zur Halbzeit in Führung bringen. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Video Gislason hadert mit Schiedsrichtern

In der Halbzeitpause verriet Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke bei SPORT1, dass nach einem Ersatz für Jakobsson, der mit einer Gehirnerschütterung lange ausfällt, gesucht werde. Auch zur vermeintlichen Absage von Christian Berge äußerte sich Schmäschke: Christian Berge hat uns nicht abgesagt. Er hat sich für Norwegen entschieden. Wir haben aber nicht versucht ihn abzuwerben. Es gab keine konkreten Gespräche."

Einen Nachfolger für Vranjes gebe es noch nicht. "Ich werde hier auch keine Wasserstandmeldungen abgeben", sagte Schmäschke: "Wir haben noch genügend Zeit, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen."

Irres Tempo

In der zweiten Hälfte agierten beide Teams zu Beginn auf Augenhöhe auf allerhöchstem Tempo. Die Torhüter spielten auch eine Rolle. Sowohl Landin als auch Andersson konnten in dieser Phase einige freie Würfe des gegnerischen Teams parieren. Die Kieler hatten eine leichte Überlegenheit, konnten aber nicht weiter als zwei Treffer wegziehen.

Beim Spielstand von 24:24 ging es in die letzten zehn Minuten. In der 52. Minute sah Kiels Kreisläufer Rene Toft Hansen Rot nach einem Ellbogenschlag gegen Holger Glandorf. In einer hitzigen Schlussphase häuften sich die Zeitstrafen. Flensburg ging in der 55. Minute durch Kentin Mahe mit 27:26 in Führung, doch die Kieler konnten postwendend durch den überragenden Duvnjak ausgleichen.

Nach einer Parade von Mattias Andersson gingen die Flensburger drei Minuten vor Schluss mit 29:28 in Führung. Doch erneut hatte Duvnjak die Antwort und konnte zum 29:29 ausgleichen. Anschließend gingen die Flensburger durch Mahe wieder in Führung. Marko Vujin holte sich im anschließenden Angriff eine Zwei-Minuten-Strafe ab und die Kieler kamen nicht mehr zu einem letzten Verzweiflungswurf.

Die Flensburger haben damit den Vorsprung vor den Kielern auf drei Punkte ausgebaut und sind auf Kurs Richtung Meisterschaft.

Drei weitere Bundesligaspiele standen am Mittwoch auf dem Programm. Die HSG Wetzlar gewann gegen die MT Melsungen mit 27:22 (13:7), Frisch Auf Göppingen setzte sich mit 34:24 (16:10) gegen GWD Minden durch, und HBW Balingen-Weilstetten hatte in eigener Halle gegen den SC Magdeburg mit 30:35 (17:17) das Nachsehen.