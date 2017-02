Die SG Flensburg-Handewitt muss sechs bis acht Wochen auf Kapitän Tobias Karlsson verzichten.

Die Verletzung, die sich der Abwehrchef im Abschlusstraining vor dem Handball-Nordderby gegen den THW Kiel (30:29) zugezogen hatte, stellte sich bei näheren Untersuchungen als Sehneneinriss im rechten Oberschenkel heraus.

"Der Ausfall von Tobias Karlsson trifft uns als Verein schwer, aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft und der Trainer alles dafür tun werden, um ihren Kapitän stolz zu machen und noch einmal zusätzliche Willens- und Einsatzbereitschaft an den Tag legen", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke.

Auch auf Linkshänder Johan Jakobsson müssen die Norddeutschen wegen einer schweren Gehirnerschütterung monatelang verzichten.

Bei SPORT1 kündigte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke aber an, dass Flensburg so schnell wie möglich einen Ersatz verpflichten will: "Wir bemühen uns intensiv. Ich bin seit mehreren Tagen da dran und stimme mich mit dem Trainerteam ab. Wir versuchen alles, aber es muss Sinn machen."