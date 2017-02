Die Luft im Norden der Handballrepublik wird brennen: Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt erwartet am Mittwoch (ab 18.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im kostenlosen LIVESTREAM und im LIVETICKER) seinen ersten Verfolger THW Kiel zum Gigantentreffen in der stärksten Liga der Welt.

13 Jahre nach dem bislang einzigen deutschen Meistertitel wollen die Nordlichter, mit drei Minuspunkten zurzeit Spitzenreiter vor Kiel und den Rhein-Neckar Löwen (jeweils 32:4), ihre Chance in dieser Saison beim Schopfe packen. Den heißblütigen Fans soll zum Abschied von Klub-Ikone Ljubomir Vranjes zudem endlich die ersehnte Schale präsentiert werden. Verzichten muss Flensburg auf den schwedischen Rückraumspieler Johan Jakobsson, der wegen einer schweren Gehirnerschütterung monatelang ausfällt.

Video Nordderby im Meisterschaftskampf

Die Spieler beider Mannschaften sind schon seit Tagen heiß auf das Aufeinandertreffen in der seit Monaten ausverkauften Flens-Arena. Nach dem All Star Game am vergangenen Freitag lieferten sich die beiden Torhüter Mattias Andersson (Flensburg) und Andreas Wolff (Kiel) am SPORT1-Mikrofon einen ersten Schlagabtausch.

Auf die Frage von SPORT1-Moderatorin Annett Sattler, wer das Spiel gewinnen werde, antwortete Wolff wie aus der Pistole geschossen: "Der THW". "Flensburg" entgegnete ihm sein Gegenüber - eine Aussage, die Wolff, der vor der Frage einen nicht ernst gemeinten Schlag in Richtung des Flensburgers andeutete, ein Schmunzeln ins Gesicht bringen ließ.

Schwierige Vorbereitung

Nur zehn Tage nach dem WM-Finale ist der Nord-Klassiker ein Kaltstart mit Knalleffekt. Für beide Teams ist es das erste Bundesligaspiel des Jahres. Die Vorbereitung gestaltete sich für die Trainer Vranjes (Flensburg) und Alfred Gislasson (Kiel) schwierig. Acht Kieler und fünf Flensburger waren in Frankreich im Einsatz. Flensburgs französischer Weltmeister Kentin Mahe ist gar erst seit Montag wieder im Mannschaftstraining.

"Es wird ein tolles Spiel, das man auch als Spieler genießen kann. Wir wissen alle von der Bedeutung für die Fans und die beiden Städte", sagte Andersson im Gespräch mit SPORT1.

Die beiden Klubs verbindet über die gesamte 50-jährige Ligageschichte eine erbitterte Rivalität: In 92 Derbys gingen die Zebras aus Kiel bislang 52 Mal als Sieger von der Platte. In dieser Saison gab es bereits drei Aufeinandertreffen binnen kurzer Zeit.

Beim Derby-Dreierpack im Herbst gewann Kiel zwei Duelle mit dem Erzrivalen. Vor allem in der wichtigen Bundesliga-Partie behielten sie die Oberhand und fügten den Flensburgern die bis dato einzige Saisonniederlage zu. Die "Zebras" hoffen auch am Mittwoch wieder auf Nationalkeeper Wolff, der im Hinspiel auftrumpfte - nur so gelang es ihnen, einen zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand aufzuholen.

Wolff: "Wir müssen gewinnen"

Obwohl nach der Partie noch 15 Spieltage anstehen, sprach Wolff bei SPORT1 bereits von einem vorentscheidenden Spiel: "Eine Niederlage wäre für uns schon fast ein K.o-Schlag. Wir müssen das Spiel gewinnen, um den Meisterschaftskampf offen zu halten."

Video Dahmke erwartet brennende Atmosphäre

"Es wird ein sehr hartes Spiel, wir haben aber auf jeden Fall die Chance zu gewinnen", kündigt sein Teamkollege Rune Dahmke im SPORT1-Interview an.

